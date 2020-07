'개훌륭' 사람 물어 고민인 '쿠키' 등장…강형욱 "사실 완전 겁쟁이" 제압

[아시아경제 강주희 인턴기자] 동물훈련사 강형욱이 사람을 물어 안락사 위기까지 간 고민견 교육에 나섰다.

20일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '개는 훌륭하다'에서는 사람을 물어 베란다에 갇혀 지내는 고민견 비글 '쿠키'의 사연이 공개됐다.

이날 쿠키의 보호자는 "집에 누가 오면 나갈 때까지 몇 시간이고 짖는다"고 말했다. 쿠키는 제작진을 향해서도 사납게 짖어댔다.

보호자는 쿠키가 얼마 전 방문 학습 선생님을 물어 손가락 살점이 떨어지는 상처를 입었다고도 설명했다. 쿠키는 방문이 닫혀있음에도 불구하고 베란다를 통해 방으로 들어가 선생님을 물었다고 했다. 보호자는 쿠키를 안락사시키는 것까지 고려했다고 털어놨다.

아빠 보호자는 "동물병원에서 안락사 말고는 방법이 없다고 들었다"며 "마음을 단단히 먹고 나갔는데 도저히 안 되겠어서 돌아왔다"고 말했다. 가만히 앉아 있는 법이 없던 쿠키가 그날따라 가만히 앉아서 자신만 쳐다보고 있었다고 털어놨다.

아내 보호자는 쿠키에 대한 스트레스로 공황장애까지 앓고 있었고, 안락사를 포기한 뒤에는 쿠키를 베란다에서만 키우기로 했다.

아내 보호자는 "잘해주고 싶었는데 야속하기도 하고 안쓰럽기도 하다"며 "사람을 다치게 해놓고 뭐 하는 짓인가. 다른 사람들이 의아해하지 않을까 싶다"고 쿠키를 키우는 고충을 토로했다.

강형욱은 쿠키 행동을 유심히 관찰해 패턴을 파악했다. 쿠키는 간식을 주면 흥분 상태에서도 간식을 맛있게 먹었다.

이를 본 강형욱은 "간식을 먹기 위한 가짜 화일 가능성이 크다"고 분석했다. 짖을 때마다 이득이 있었기 때문에 이런 행동을 반복한다는 것이다.

강형욱은 이어 쿠키의 야외 행동을 관찰하려 산책을 나섰다. 보호자로부터 줄을 건네받은 강형욱은 "쿠키를 조금 불편하게 할 것"이라며 뒷다리에 자극을 줬고, 쿠키는 갑자기 조용해졌다. 슬슬 뒷걸음질 치는 모습도 보였다.

강형욱은 "얘 완전 겁쟁이다. 소극적인 친구들이 자신감을 얻게 될 때 자칫 공격적으로 될 수 있다"며 "내가 짖는 걸 못하게 했더니 아주 겁많은 강아지가 됐다. 집에서만 제왕, 밖에서는 쭈굴한 강아지다. 짖으면서 두려움을 탈피하는 것"이라 설명했다.

강형욱은 이어 보호자 상담을 시작했다. 그는 "쿠키는 충분히 가능성 있다"면서도 "그런데 이 교육은 수포가 될 가능성이 크다"고 말해 보호자들을 걱정하게 했다.

그는 "엄마 보호자가 꽤 잘 놀라고 겁을 많이 내더라"며 "개들이 그걸 안다. 가장 큰 문제는 겁내면서 애정도 주는 보호자"라고 지적했다.

엄마 보호자는 "제재 없이 예뻐만 했다. 퇴근하고 오면 종일 혼자 있었으니까 불쌍해서 애정을 주고, 아빠 보호자는 늦게 오니까 보는 시간이 별로 없어 잘해줬다"고 말했다.

이에 강형욱은 "측은지심이 많고 가엾어하는 분들이 이런 타입의 반려견들을 만나면 개가 공격적인 개가 된다. 그게 공식 같은 것"이라며 "지배당하기 딱 좋다"고 지적했다.

이어 "문제는 얼마든지 수정 가능하다. 그런데 보호자가 내 반려견이 무섭다고 느끼는 순간 더이상 보호자가 아닌 것"이라 말했다.

보호자는 쿠키 물림 사고 이후 놀라고 공포심을 느낀다고 했다. 엄마 보호자는 "새끼 때는 안 그랬다. 사고 이전에는 무서워하지 않았다. 사고 이후로 공포심이 생겼다"고 고백했다.

이를 들은 강형욱은 "엄마 보호자만 마음을 다잡으면 얼마든지 괜찮아질 수 있다. 자녀가 물렸고 자녀의 선생님이 물렸다. 그래서 엄마 보호자님은 마지막 기회인 것"이라고 단호하게 충고했다.

이에 엄마 보호자는 "이 악물었다. 할 수 있다. 도와주셔서 너무 감사하다"고 말하며 각오를 다졌다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr