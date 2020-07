시흥 '시화 MTV 파라곤', 24일 견본주택 개관

[아시아경제 이춘희 기자] 동양건설산업과 라인건설은 오는 24일 경기 시흥시 '시화 MTV 파라곤'의 견본주택을 열고 분양에 돌입한다고 21일 밝혔다.

경기 시흥시 시화지구 MTV 공동주택 1블록에 지어지는 이 단지는 지하 2층~지상 29층 6개동 총 656가구 규모로 공급된다. 면적별로는 59㎡(전용면적) 318가구와 84㎡ 2개 타입 338가구다.

이 단지가 들어서는 시화 MTV는 시흥시와 안산시 일원 시화호 북측에 위치한 간석지를 활용해 만든 택지지구다. 약 1000만㎡ 면적에 연구개발 및 유통시설과 상업과 주거 기능을 갗춘 첨단복합산업단지로 조성되고 있다. 특히 지난달에는 인근에 위치한 배곧지구가 경제자유구역으로 지정됐고 대부도와 함꼐 시화 MTV 일대가 신재생에너지 산업특구로 지정돼 각종 지식기반 기업의 입주가 본격화될 전망이다.

또 이 단지 인근에는 서해안 관광벨트의 중추 역할을 할 것으로 기대되는 해양레저클러스터도 구축 예정이다. 세계 최대 규모의 국내 최초 인공서핑장 '웨이브파크'를 비롯해 ▲관상어 전문 테마파크 '아쿠아펫랜드' ▲수상 레저시설 '마리나' ▲실내서핑, 다이빙풀 시설 '오션스트리트' 등이 들어선다.

뿐만 아니라 2025년 개통 예정인 오이도연결 트램은 수도권 전철 4호선과 연결되고 한양대에리카캠퍼스로 이어지는 스마트허브노선도 이용할 수 있어 광역 이동이 편리하다.

파라곤만의 특화 설계도 도입된다. 모든 가구에 자연 공기 순환 구조인 맞통풍 설계를 적용하고 3면 개방형과 4베이 판상형(59㎡)의 특화 평면을 통해 채광과 환기를 원활히 했다. 각종 조경시설이 들어설 예정이고 공원과 바다 조망도 가능해 여유로운 주거환경을 제공할 방침이다.

견본주택은 경기 시흥시 정왕동에 마련된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 실물 견본주택은 사전예약제로 운영되며 사이버 견본주택도 동시에 운영된다.

