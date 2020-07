美, 中 위구르 인권침해 기업 11곳 제재

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 상무부가 20일(현지시간) 중국의 위구르족 등 소수민족 인권 침해에 연루된 중국 기업 11곳을 제재 대상에 추가했다.

윌버 로스 상무장관은 이날 성명을 통해 이들 기업이 중국이 신장 위구르(웨이우얼) 지역에서 위구르족과 다른 소수민족에 대해 자행한 탄압, 자의적인 집단 구금, 강제노동, 생물학적 자료의 비자발적 수집, 유전자 분석 등의 인권침해와 학대 활동에 연루돼 있다고 말했다.

로스 장관은 "베이징은 시민을 억압하기 위해 강제노동과 폭력적인 DNA 수집 및분석 계획이라는, 비난받아 마땅한 관행을 적극 조장하고 있다"고 비판했다.

창지 에스켈 섬유·허페이 비트랜드 정보기술·허페이 메이링·헤톈 하올린 헤어액세서리·헤톈 타이다 어패럴·KTK 그룹·난징 시너지 섬유·난창 오 필름 테크·탄위안테크놀로지 등 9곳은 강제노동 가담을 사유로, 신장 실크로드·베이징 류허 등 2개 기업은 중국 당국이 위구르족 탄압을 강화하기 위해 사용된 유전자 분석을 수행했다는 이유로 제재 대상에 포함됐다.

주요외신은 이번 제재가 도널드 트럼프 행정부가 중국의 신장 탄압 관여를 이유로 두 차례에 걸쳐 영상감시장비 업체 등 기업과 기관 37곳을 제재한 데 이어 세 번째 사례라고 전했다.

마이크 폼페이오 미 국무장관도 이날 성명을 통해 중국이 1999년부터 파룬궁을 탄압해왔다며 중국 정부가 파룬궁 수행자에 대한 박해를 끝내야 한다고 주장했다.

