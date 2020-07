주호영 “국정원장 친북인사로 채우면…한반도 평화 이뤄지나”

"北, 원하는 대로 다 해 준 업적(?)이 전문성인가"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 미래통합당 원내대표는 20일 박지원 국정원장 후보자와 관련해 “국정원장이 남북대화에 직접 나섰지만 하노이 노딜로 끝난 실패를 겪고서도 반면교사는커녕 그 실패를 답습하는 문재인 정권의 인식이 개탄스럽다”며 “또다시 국정원장을 친북 인사로 채우면 대북정책 실패가 없던 일이 되고 한반도 평화가 바로 이뤄지는가”라고 비판했다.

주 원내대표는 이날 페이스북에서 “국가의 생존이 걸린 글로벌 정보전쟁을 수행하는 국가 안보수호의 최전선이 바로 국정원”이라며 “통합당은 국정원장 인사청문회에서 박 후보자의 문제점을 국민 앞에서 하나하나 따질 것”이라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “청와대는 국정원장 인사를 발표하며 ‘지난 2000년 남북정상회담 합의를 끌어내는데 기여했으며 북한에 대한 전문성이 높다’고 인사배경을 밝혔다”며 “북한에 대한 전문성이 무엇을 의미하는지 아리송하다”고 지적했다.

주 원내대표는 “박 후보자는 대북송금특검 결과 6·15 남북정상회담을 대가로 북한에 4억5000만달러를 송금한데 관여한 혐의로 유죄판결을 받고 복역한 바 있다. 국민을 속이고 북한과 뒷거래하고, 북한이 원하는 대로 다 해 준 업적(?)이 전문성이라는 말인가”라며 “오로지 정상회담 쇼를 위해 밀실에서 위법을 무릅쓰며 북한 비위맞추기에 올인한 인사를 국정원장에 임명한 의도가 뻔하다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr