[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 ‘고창군 어린이급식관리지원센터’ 위탁운영기관을 모집한다고 20일 밝혔다.

‘어린이급식관리지원센터’의 위탁기관은 3년(10월1일~2023년9월30일) 동안 운영될 예정이다.

주요 업무는 ▲급식소 컨설팅사업 ▲위생·안전 및 영양관리 실태조사 ▲위생·영양관리 순회방문 및 현장지도 ▲위생·식생활 교육 프로그램 운영 ▲어린이 급식용 식단, 영양관리 교육자료 등 개발 및 보급 ▲어린이 급식소 급식 운영 지원 등 기능을 수행한다.

위탁운영 모집에 참가를 원하는 기관이나 단체는 e-나라도움에서 신청하거나 고창군청 생태환경과에 방문해 서류를 제출하면 된다.

고창군은 오는 8월 말까지 수탁기관을 선정해 어린이급식관리지원센터의 민간 위탁운영을 통해 더욱 체계적이고 전문적인 위생?영양관리를 지원할 방침이다.

