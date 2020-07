광주시 ‘광주청년드림수당’ 하반기 참여자 602명 모집

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 ‘광주청년드림수당’의 하반기 참여자 602명을 모집한다고 20일 밝혔다.

광주시는 당초 상·하반기 2차에 걸쳐 각각 560명씩 올해 총 1120명 모집 예정이었지만, 코로나19 장기화로 상반기에 추진키로 한 집단프로그램을 축소 운영하는 등 지역 청년들의 어려워진 여건을 감안해 하반기에는 42명을 추가해 총 602명을 모집키로 했다.

광주청년드림수당은 장기 미취업 청년들의 생활비 부담을 덜어주고 적극적으로 구직활동을 하도록 5개월 동안 매월 50만 원씩 수당 형태로 지원한다.

특히, 코로나19 상황을 고려해 취업 여건이 악화된 청년들을 위해 1:1 컨설팅 및 면접 유형대비 개인의 촬영된 영상을 통한 피드백을 제공하는 AI 면접 등 심층적이고 실현 가능한 프로그램으로 구직의지를 독려할 계획이다.

아울러진로탐색형·구직형·취업준비형·창직 및 창업형 등 다양한 맞춤형한 프로그램을 운영해 취업 역량을 제고한다.

참여 신청은 광주에 거주하고 최종학력 졸업 후 2년이 경과한 만 19세부터 34세까지 청년층 중 기준 중위소득 150% 이내 구직활동 의지가 있는 미취업청년이면 가능하다.

자세한 사항은 시 홈페이지 고시공고란을 참고하고, ‘광주 청년드림수당 및 활동지원사업’ 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다.

강영숙 시 여성가족국장은 “광주청년드림수당을 통해 사회 진입에 어려움을 겪고 있는 청년들이 자존감을 회복하고 자립할 수 있도록 지원하겠다”며 “신청한 청년들을 만나 지역 청년의 특성과 욕구를 더 세심히 파악해 향후 청년정책에 반영할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr