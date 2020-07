[속보] 정부 "코로나19와 긴 싸움 계속…경험 바탕으로 장기전 대비"

속보[아시아경제 허미담 기자] 정부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 6개월을 겪으며 얻은 경험을 바탕으로 코로나19와의 긴 싸움에 충실히 대비하겠다고 밝혔다.

김강립 중앙재난안전대책본부 1총괄조정관은 20일 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 "지난 6개월의 경험을 바탕으로 앞으로 예상되는 코로나바이러스와의 장기전에 충실히 대비하는 노력에 집중하겠다"고 말했다.

김 1총괄조정관은 올해 1월 20일 국내에서 첫 환자가 나온 이후 대구·경북을 중심으로 한 집단감염, 서울 이태원 클럽 일대에서 시작된 집단감염 등 두 차례의 '위기'가 있었다고 언급하면서 "대구·경북·청도가 처음으로 감염병 특별관리지역으로 지정될 정도로 감염의 확산세가 거셌다. 확산을 막기 위해 자동차 이동형 선별진료소와 같은 창의적 모델을 도입하고 대규모 검사·추적이 가능한 우리의 방역 모델을 만들었다"고 설명했다.

하루가 다르게 환자가 급증하는 상황에서 무증상·경증 환자를 치료할 수 있는 '생활치료센터'를 도입하고, '국민 안심병원'을 지정해 운영하는 등 'K-방역'의 토대를 하나하나 쌓아왔다는 게 정부의 설명이다.

