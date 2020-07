[아시아경제 최신혜 기자] 동원F&B의 프리미엄 캔햄 ‘리챔’이 국내 1위 토스트 프랜차이즈 ‘이삭토스트’와 손잡고 토스트 신메뉴 ‘맵달맵달 리챔’을 출시했다고 20일 밝혔다.

맵달맵달 리챔은 두툼하게 썬 리챔과 계란부침, 모짜렐라 치즈를 빵에 끼워 넣고, 핫스모크 소스를 뿌려 구워낸 프리미엄 토스트다. 짜지 않아 맛있는 리챔과 담백한 모짜렐라 치즈가 조화를 이루고, 부드러운 계란부침과 매콤하고 달달한 핫스모크 소스가 식감과 맛을 더해준다.

리챔은 2018년 약 1년에 걸친 연구개발을 통해 리챔 고유의 깊은 맛과 부드러운 식감은 그대로 유지하면서, 나트륨 함량을 20% 이상 대폭 낮췄다. 짜지 않으면서도 돼지고기 함량이 90% 이상으로 높아 햄 본연의 맛이 살아있으며 식감이 부드럽다.

맵달맵달 리챔의 가격은 3900원이며, 전국 이삭토스트 매장에서 만나볼 수 있다.

