"휴가철 성수기 도둑 조심하세요"…7말8초 빈집털이 주의

[아시아경제 이동우 기자] 여름 휴가가 본격적으로 시작되는 7월 넷째 주 빈집털이 범죄가 가장 많은 것으로 조사됐다.

에스원 범죄예방연구소는 2015년부터 지난해까지 최근 5년간 7월 넷째 주부터 8월 둘째 주까지의 침입 범죄 데이터를 분석한 결과 7월 넷째 주 발생 건수가 전체의 26%를 차지했다고 19일 밝혔다.

이어 8월 첫째 주(24%), 7월 다섯째 주(22%), 8월 둘째 주(21%) 순으로 범죄 발생 빈도가 높았다.

연구소는 "본격적인 휴가철이 시작되는 시기라 들뜬 마음 때문에 보안 점검을 소홀히 하는 것이 주요 원인"이라고 분석했다.

시간대별로는 0시부터 오전 6시까지 발생 건수의 66%를 차지해 가장 많았다. 침입 경로는 창문이 63%로 1위에 올랐다. 창문을 뚫고 들어와 귀금속과 현금을 주로 털어가는 것으로 조사됐다.

주택 유형별로는 단독주택이 69%로 가장 많았고 이어 다세대주택(25%), 아파트(6%) 순으로 나타났다.

연구소는 단독주택이 창문이나 베란다 등 침입할 수 있는 경로가 많기 때문에 범죄 발생 빈도가 높은 것으로 분석했다.

절도범들은 주로 귀금속과 현금을 노린 것으로 나타났다.

연구소는 "일자별로 살펴보면 성수기가 본격적으로 시작되는 7월 넷째 주 금요일인 7월 24일에 빈집털이가 집중될 것으로 예상됐다"며 "이 기간 보안에 각별히 유의해달라"고 당부했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr