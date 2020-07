[속보] 부산시, 자가격리 이탈 60대 고발…입국 다음날 회사출근

속보[아시아경제 김수완 기자] 부산시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 자가격리 기간에 외출한 북구 거주 60대 여성 A씨를 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 고발했다고 19일 밝혔다.

지난 16일 두바이에서 입국한 A씨는 17일 회사에 출근했다가 이를 목격한 주민의 신고로 적발됐다.

A씨의 자가격리 기간은 오는 29일까지다.

