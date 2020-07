경기도 재개발지역 보기흉한 '철거' 등 빨간글씨 사라진다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 개발 등의 정비사업으로 방치된 건물의 미관을 개선하기 위해 스프레이 표시를 금지하고 현수막과 디자인 스티커를 적극 활용하기로 했다.

도는 이 같은 내용이 담긴 '이주진행 중인 정비구역 미관개선(안)'을 마련, 시행에 들어간다고 19일 밝혔다.

도가 수원ㆍ안양지역 7개 정비구역의 현장 실태조사를 실시한 결과 이주완료 건물에 '철거', '공가' 등을 적색 스프레이나 스티커, 비닐테이프 등으로 무질서하게 표시해 도시미관을 악화시키고 있는 것으로 나타났다. 또 대문이 훼손되거나 출입구 폐쇄조치가 미흡해 슬럼화를 가속화하고 있는 것으로 조사됐다.

이에 도는 정비사업 인가기관인 시ㆍ군에 빈 건물의 미관 훼손방지대책을 사업시행계획 및 관리처분 인가조건으로 부여할 것을 요청하고, 공가를 표시하는 스티커나 현수막의 디자인을 개선한 시안을 만들어 시군에 배포하기로 했다. 인가조건 미이행시에는 시정명령, 처분 취소, 공사중지 등 필요한 조치를 취할 예정이다.

도는 특히 이주가 진행된 지역은 시ㆍ군을 통해 사업 시행자에 빈 건물의 미관이 훼손되지 않도록 협조를 요청하고, 이미 훼손된 곳은 대로변을 중심으로 선별적으로 도비를 지원해 대형 현수막으로 건물외관을 가리는 등 미관을 개선하기로 했다.

또 현행 '경기도 도시 및 주거환경정비 조례'에서 정하고 있는 기존 건축물 철거 계획서에 이주완료 건물의 철거 전 관리계획을 포함하도록 조례 개정을 추진한다.

홍지선 도 도시주택실장은 "재개발 등 정비구역에 남아있는 주민, 특히 어린이들의 눈에 비친 삭막하고 을씨년스러운 동네분위기가 안타까워 개선대책을 수립했다"며 "이번 대책으로 도내 이주 진행 중인 정비구역의 미관을 개선하고 나아가 치안의 사각지대가 되지 않도록 하겠다"고 설명했다.

한편 현재 도내에는 관리처분인가 후 미착공 정비구역이 수원, 안산, 남양주 등 14개 시ㆍ군에 총 40곳 있으며 관리처분계획 인가 후 착공까지 이주기간은 평균 2년이 소요되고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr