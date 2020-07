▲ 김경자씨 별세, 서성철(교보증권 경영지원부문장)씨 모친상=18일 오전 3시 15분, 서울 서초구 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장 13호, 발인 20일 오전 8시, 장지 용인 천주교공원 (02)2258-5940.

