태연 '파맛 첵스' 시식 인증…"궁금한 건 못 참아, 내 스타일"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 가수 태연이 최근 화제가 된 시리얼 '첵스 파맛'을 시식한 소감을 밝혔다.

태연은 17일 자신의 인스타그램 스토리에 올린 글에서 첵스 파맛의 이미지를 공개하며 "궁금한 건 못 참지"라고 말했다.

태연은 이어진 스토리에서 "무려 내 스타일. 이게 무슨 맛이 나냐면 양'파'링맛이 난다"고 밝혔다.

첵스 파맛은 지난 2004년 전 첵스 초콜릿맛과 파맛을 두고 투표를 진행했던 사건이 꾸준히 온라인상에서 회자되면서 출시된 리미티드 에디션이다.

당시 농심켈로그는 첵스를 홍보를 위해 대통령 선거 콘셉트로 기존 초콜릿맛 '체키'와 파맛 '차카'를 내세워 이벤트를 진행했다.

한 온라인 커뮤니티 이용자들이 재미 삼아 차카에게 몰표를 던져 '차카'를 당선시켰다. 이에 켈로그는 비정상적인 투표라며 '체키'를 대통령으로 선출했다.

하지만 이후 누리꾼들은 부정선거 의혹을 제기하며 파맛 첵스가 출시돼야 한다고 요구해왔다.

시리얼로는 전혀 어울리지 않을 것 같은 파맛 첵스가 실제로 출시되면서 누리꾼들 사이에 화제를 모았고, 시식 소감을 궁금해하는 반응도 이어지고 있다.

