[아시아경제 강주희 인턴기자] 배우 박서준이 반려견과 함께한 근황을 공개했다.

박서준은 17일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 "Thank you"라는 인사와 함께 사진 여러 장을 게시했다.

공개된 사진 속 박서준은 검은색 반팔 티셔츠와 청반바지의 편안한 차림으로 반려견 심바를 품에 안고 있다.

특히 심바를 흐뭇하게 바라보고 있는 박서준의 미소와 큰 키가 감탄을 자아낸다.

이를 본 누리꾼들은 "난 정말 다음 생엔 심바로 태어날 거야", "너무 사랑스러운 거 아닌가요", "최고의 조합" 등의 댓글을 남겼다.

한편, 박서준은 차기작으로 현재 이병헌 감독의 신작 '드림(가제)'을 촬영하고 있다. 드림은 생전 처음 공을 잡아본 축구 국가대표 선수들의 월드컵 도전을 그린 영화로, 박서준은 축구선수 윤홍대 역을 맡았다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr