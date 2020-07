주호영 "진성준 발언, 정권의 위선…김현미 스스로 그만둬야"(종합)

[아시아경제 이지은 기자, 김혜민 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 진성준 더불어민주당 의원의 '집값 안 떨어진다' 발언에 대해 "이 정권의 위선이 얼마나 심한가"라며 비판했다. 김현미 국토부 장관에 대해서는 "당장 스스로 그만둬야 한다"고 지적했다.

주 원내대표는 17일 국회 본관에서 기자들과 만나 "내가 말해 뭐하나. (진 의원이) 여권에 청와대까지 근무했고, 서울시 부시장까지 근무하지 않았나"며 이같이 말했다.

그는 " 그것도 그렇고 (기자) 여러분들의 감각이 죽어 있다. '모든 정책이 다 잘 작동되고 있다'는 장관을 두면 되나"며 "작동되고 있는데 이렇다면(집값이 계속 올라간다면), 자기로서는 더 할게 없다는 이야기밖에 더 되나"고 말하며 김 장관을 정면 비판했다.

이어 "그런 사람을 장관 놔둬도 되나"며 "(기자들이) 딱 조준해서 써야지"라고 덧붙였다. 통합당은 앞서 문재인 대통령의 개원 연설에 맞춰 제시한 10대 안건에서 '김 장관에게 부동산 정책 실패 책임을 물을 의향은 없나'는 내용을 포함시키기도 했다.

주 원내대표는 제헌절 행자 직후 기자들과 만난 자리에서도 "진 의원이 이 정권에서 청와대에서 근무도 하고 서울시 부시장도 했던 분 아닌가. 그래서 '취중진정발(醉中眞情發·술에 취하게 되면 자기의 속마음을 털어놓게 된다)'이라고 진심을 이야기했다고 본다"고 말했다.

이어 "(정부가) 모든 정책을 다 써도 집값 못잡고 있지 않나. 방향을 바꿔야 한다"며 "국민을 괴롭히는 정책만 하면서 집값을 못잡는 것을 자인한것이기 때문에 (국민이) 더 분노하는 것"이라고 덧붙였다.

김 장관에 대한 당 차원 해임건의를 할지에 대해서는 "먼저 스스로 그만둘 것을 촉구하고, 그게 되지 않으면 임명권자인 대통령이 해임하기를 바라고 그래도 안되면 저희들이 해임건의안 행사할지 검토하겠다"고 말했다.

