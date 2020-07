원희룡 "진성준 발언은 '文정권 속성'…그냥 하는 척할 뿐"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선주자인 원희룡 제주지사가 진성준 더불어민주당 의원의 '집값 안 떨어진다' 발언과 관련해 "이것이 이 정권의 속성이다. 하는 척할 뿐이지 정말로 하려는 게 아니"라고 비판했다.

원 지사는 17일 페이스북에서 "문재인 대통령은 집값 잡겠다고 말할게 아니라 강남 집은 안팔겠다는 참모와 관료는 그만두게 하고, 정책에 실패한 장관은 경질하고, 대통령의 말을 비웃는 여당 의원들 입부터 잡는 게 먼저"라며 이같이 말했다.

그는 "말이 아니라 행동을 보면 문 정권의 본질을 정확히 볼 수 있다"며 "페미니즘 정권이라고 말하면서 안희정·오거돈·박원순 세 명의 광역단체장이 성추행 문제로 물러났는데도 대통령이 사과하지도 않는다. 그러니 성적 발언으로 물의를 빚은 탁현민을 여성계의 반대에도 불구하고 대통령 의전비서관으로 승진시켜 재입성시키는 담대함을 보이는 것"이라고 지적했다.

원 지사는 "대한민국 국격을 붕괴시키고 여성들을 대놓고 조롱한 것"이라며 "그래놓고도 뻔뻔하게 페미니즘을 말하고 여성 인권을 말한다"고 말했다.

원 지사는 "마이크가 꺼진 줄 알고 나온 말 속에서, 집무실 속 침실에서 이 정권의 본성이 나오는 것"이라며 "과거 어느 정권도 겉과 속이 이렇게 다르지는 않았다. 문 정권은 어떤 잘못이 드러나도 인정하지 않고 사과하지 않고 책임지지 않는다"고 말했다.

정부의 검찰개혁, 사법개혁, 언론개혁에 대해서도 "검찰개혁은 권력의 말을 잘 듣는 검찰을 만들려는 것이며 사법 개혁은 내편 무죄의 판결을 하는 사법부를 만들려는 것, 언론 개혁은 정권 홍보 기관을 만들려는 것"이라며 "이 정권이 쓰는 개혁은 장악의 다른 말"이라고 지적했다.

그는 "문 정권의 특징은 평등한 척, 공정한 척, 정의로운 척하는 것이지 진짜로 공정과 정의를 추구하는 게 아니"라며 "정권은 하는 척 하지만 하지 않고 국민은 속는 척 하지만 속지 않는다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr