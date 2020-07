진중권, '박원순 섹스 스캔들' 정원석 발언에…"머리에 너구리 넣고 다니냐"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 16일 고(故) 박원순 서울시장의 성추행 의혹을 '섹스 스캔들'이라고 표현한 정원석 미래통합당 청년비상대책위원을 향해 "머리에 너구리 한 마리 넣고 다니냐"고 비난했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "제발 아무것도 하지 말고 그냥 가만히 좀 있으라. 여당의 똥볼을 받아서 자살골 넣는 XX들"이라면서 이같이 말했다.

앞서 정 위원은 이날 오전 당 회의에서 박 시장의 성추행 의혹을 가리켜 "서울시 섹스 스캔들 은폐 의혹"이라고 규정했다. 그는 발언을 이어가던 중 주변에서 쪽지를 받고 "피해 여성이 관계했다는 증거는 없지만 여러 성 추문이 나오고 있는 실정"이라며 "섹스 스캔들과 관련해서는 성범죄로 규정하겠다"고 정정했다.

해당 발언을 두고 정치권에서는 비판의 목소리가 나왔다. 장종화 더불어민주당 청년대변인은 논평을 통해 "피해자의 아픔과 사안의 심각성을 오로지 정쟁으로 소비하고자 하는 것이 통합당의 속마음임이 적나라하게 드러났다"며 "국민께 사과하고 비대위원직을 사퇴하라"고 목소릴 높였다.

김종철 정의당 선임대변인도 이날 논평에서 "피해자의 고소 내용 어디에도 그런 구절이 없으며, 본인은 수년간 성희롱과 성추행의 고통을 당해왔다는 것이 요지인데, 느닷없이 섹스 스캔들이라니 이 무슨 저열한 발언인가"라며 "통합당이 지금 먼저 할 일은 자신들의 과거와 현재를 돌아보고 성인지 감수성을 갖추는 것"이라고 지적했다.

통합당 내에서도 정 비대위원의 발언을 놓고 문제가 제기됐다.

당 비대위원인 김미애 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 "과유불급이라고 그냥 침묵하면 될 것을…속상하다"며 "그 사람 본심은 모르겠지만 국민이 받아들이는 감정을 제대로 모르는 것 같다"고 말했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr