김두관 "침대 없애자" 제안에 진중권 "침대 구속부터 하라"

"왜 이렇게 극단적이냐" 비꼬아

김두관 '특단 대책' 마련 촉구

"성인지 교육으로 해결될 문제 아냐"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 지방자치단체장 집무실에 투명유리를 설치하고 침대를 없앨 것을 촉구한 김두관 더불어민주당 의원에 대해 진중권 전 동양대 교수가 "왜 이렇게 극단적이냐"며 꼬집었다.

진 전 교수는 16일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "침대가 문제라면 없앨 게 아니라 일단 침대들을 대상으로 성평등 교육을 실시하라"고 이같이 말했다.

이어 "그래도 사고 치는 침대들은 즉각 직무에서 배제하고 검찰에 수사를 의뢰해야 한다"며 "일단 시청 집무실 침대가 도망가기 전 구속영장을 청구해 신병부터 확보하라"고 비꼬았다.

이 같은 진 전 교수 발언은 고위 공직자들의 성인지감수성 등 교육을 통해 성범죄를 막을 수 있다는 취지로 풀이된다. 단순히 집무실 침대를 없애거나 투명유리를 설치해 성폭력을 막을 수 있는 것이 아니라는 지적이다.

앞서 김 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "당 소속 단체장들의 부적절한 행동을 차단하고 귀감을 세울 특단의 대책을 마련해야 한다"며 "성인지 교육 몇 번 한다고 해결될 문제가 아니다"라고 주장했다.

이어 "단체장 집무실 침대를 없애고 가급적 투명유리를 설치할 것을 요청한다"며 "폐쇄회로(CC)TV를 설치하거나 독립적인 단체장 감시기구를 두더라도 이런 일이 일어날 구조 자체를 아예 없애야 한다"고 주장했다.

