[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 고흥군 녹동항에서 제주도 서귀포항을 운항하는 선라이즈 제주 카훼리호가 16일 녹동신항에서 취항식을 갖고 정식 운항에 들어갔다.

