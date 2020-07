"누가 죽게 된다면, 내가 죽어야겠다" 맹견 공격서 여동생 구한 美6세 소년

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미국에서 여섯 살짜리 소년이 셰퍼드에게 공격당할 뻔했던 네 살의 여동생을 구해 내고 대신 물려 크게 다쳐 화제가 됐다.

16일(현지시각) CNN에 따르면 미국 와이오밍주에 사는 브리저 워커는 지난 9일 저먼 셰퍼드가 여동생에게 달려들자 뛰어들어 동생을 구했다. 대신 브리저는 맹견에게 뺨을 크게 물려 2시간 동안 수술받고 90바늘을 꿰맸다.

브리저의 부모는 성명에서 "브리저에게 왜 뛰어들었느냐 물었더니 '누가 죽게 된다면, 내가 죽어야겠다고 생각했다'고 말하더라"고 말했다.

브리저의 고모는 인스타그램에 조카의 이야기를 소개하면서 브리저가 영화 어벤저스의 팬이라고 알렸다.

이에 영화배우 앤 헤서웨이가 자신의 인스타그램에 브리저와 여동생의 사진을 올리고 "나는 어벤저는 아니지만, 누가 슈퍼히어로인지는 안다"며 칭찬했다.

해서웨이는 이어 "브리저의 반 만큼이나 내가 용기가 있기를 바란다. 브리저가 어서 회복하길 기원한다"고 덧붙였다.

해서웨이의 포스팅에는 100만개의 '좋아요'와 브리저를 칭찬하는 댓글 수천개가 달렸다.

브리저의 부모는 영화배우 마크 러팔로, 휴 잭맨 등 많은 유명인이 연락해 왔다며 "우리가 브리저의 뒤를 따라, 어린아이처럼 세상에 다가서고, 우리의 집과 공동체, 주와 국가에 더 큰 평화를 가져올 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr