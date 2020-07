김인호 서울시의회 의장 코로나19 현장방문 및 직원격려

서울시의회 의장단 및 상임위원장단, 16일 재난안전대책본부 및 남산생활치료센터 격려 방문

[아시아경제 박종일 기자] 제10대 후반기 김인호 서울시의회 의장을 비롯한 의장단과 상임위원장단은 16일 오전 코로나19 대응 현장인 서울시 재난안전대책본부와 남산 생활치료센터를 방문, 코로나19 확산방지에 애쓰고 있는 직원들의 노고를 격려하고 애로사항을 청취했다.

김인호 의장은 당선 직후 현장 중심의 의정활동을 펼치는 실무형 의장이 되겠다고 포부를 밝히고, 지난 7월1일 임기 첫날 첫 의정활동으로 서울시의회 청사 시설청소원을 방문한 데 이어 이번에는 코로나19 대응현장을 방문, 현장중심 의정활동을 이어나가고 있다.

이 날 방문에서는 서울시 재난안전대책본부에서는 조인동 기획조정실장이 현장 브리핑을 통해 감염병 및 커뮤니케이션 전문가 등 자문단을 도입, 감염병 확산방지 및 시민 안정에 역량을 집중하고 있다고 보고했다.

이어 남산 생활치료센터에서는 김태균 행정국장이 확진자 입소현황과 코로나19 진료 및 치료 대응현황을 보고했다.

또, 환자 모니터링 CCTV 시연 및 입소자 관리절차 등을 점검, 생활치료센터에 파견나와 있는 보라매병원 의료진들로부터 근무고충 등 애로사항을 청취했다.

김인호 의장은 현장 브리핑 및 직원들의 애로사항을 청취, “각자의 위치에서 헌신해주는 여러분 덕분에 서울시가 이만큼 방역에 성공하고 세계가 주목하는 선진 사례를 써나갈 수 있었다”며 “시의회가 시민안전과 행복을 위한 공동책임자로서 오직 코로나19 위기 대응과 민생안정에 힘쓰겠다”고 격려했다.

이날 현장방문에는 김기덕 부의장, 이현찬 행정자치위원장, 채인묵 기획경제위원장, 황규복 문화체육관광위원장, 이영실 보건복지위원장, 성흠제 도시안전건설위원장, 김희걸 도시계획관리위원장, 우형찬 교통위원장, 최기찬 교육위원장, 조상호 대표의원 등 11명이 함께했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr