[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 경상북도 포항시는 16일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 등으로 2월부터 운휴를 계속하던 포항공항이 김포?포항, 포항?제주 노선을 새롭게 신설한다고 밝혔다.

포항시는 취항에 앞서 오는 20일 경상북도, 포항시, 경주시, 진에어 간 7월 31일 취항을 목표로 업무협약식을 체결할 예정이다.

이번에 운항하는 항공기는 B737-800(189석)으로 현재 운임은 정부승인절차가 진행되고 있으며 대한항공 대비 70~80% 선으로 예상된다.

취항 초기에는 손님 모집을 위해 다양한 이벤트를 실시할 예정이다.

이강덕 포항시장은 “이번 진에어 취항을 통해 지역 주민들의 항공교통편이 획기적으로 개선되고, 외국으로 나가지 못하는 수도권 관광객을 경북 동해안권으로 유치하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다”고 말했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr