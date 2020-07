광양시, 2021년도 예산편성을 위한 ‘주민참여예산 제안사업’ 공모

오는 8월 13일 까지 시민 의견을 수렴해 실현가능한 사업 발굴

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 오는 8월 13일까지 2021년도 예산에 반영할 ‘주민참여예산 제안사업’을 공모한다고 16일 밝혔다.

‘주민참여예산 제안사업’ 공모는 2021년도 예산편성에 시민들의 참여로 다양한 의견을 수렴해 실현 가능한 예산편성을 위해 실시하고 있다.

광양시민 누구나 참여할 수 있으며, 의견 제출 방법은 광양시 홈페이지 [시민참여]▶[주민참여예산]▶[예산편성에 바란다]에서 신청하거나 읍면동사무소에서 방문 신청 가능하다.

제안된 사업은 주민참여예산위원회와 실무부서에서 타당성 검토 후 광양시의회 심의를 거쳐 최종 반영 여부가 결정된다.

방기태 기획예산실장은 “광양시 살림인 예산을 편성하는 과정에 시민이 직접 참여함으로써 진정한 주민자치와 재정자치를 실현하게 될 것으로 기대된다”며, “보다 투명하고 효율적인 예산편성이 되도록 노력하겠다”고 말했다.

