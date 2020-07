중기·소상공인에 2.1조 규모 유동성 공급

3차 추경 통해 코로나19 위기 극복 지원

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 3차 추가경정예산(추경)을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기를 극복하고 포스트 코로나 시대를 견고하게 대비하기 위한 2조1000억원 규모의 유동성 자금을 시장에 공급한다고 16일 밝혔다.

중기부와 기술보증기금은 1조원 규모의 '비대면·디지털기업 우대보증(보증비율 최대 95%, 보증료율 최대 0.3%포인트 감면)'을 신설한다. 주요 지원대상은 비대면 기업과 데이터·네트워크·인공지능, 정보통신기술 등 4차산업혁명 관련 기술을 보유한 디지털 기업이다.

보증한도는 시설자금을 포함해 최대 100억원이다. 전결권 완화와 무방문 약정 등을 통해 속도감 있게 유동성 자금을 집행할 계획이다.

코로나19 특례보증 6000억원도 공급한다. 코로나19의 장기화로 특례보증에 대한 수요가 지속적으로 늘고 있는 점을 감안해 지난해 6월 소진된 코로나19 특례보증 9050억원 외에 추가로 공급하는 것이다.

코로나19 특례보증 신청대상은 코로나19 피해기업과 관련 물품 제조ㆍ서비스기업이다. 코로나19 피해사실이 입증되면 기존 보증과 무관하게 최대 3억원까지 지원을 받을 수 있다. 보증비율(95%)과 보증료(1.0% 고정)도 우대해 피해기업의 부담을 완화했다.

영세 소상공인을 중심으로 코로나19의 영향이 본격화되는 등 상황의 시급성을 고려해 '영세 중소기업·소상공인 전액보증'도 3000억원 규모로 계속 공급한다.

정부의 그린 뉴딜 정책에 따라 신재생에너지 기술기업 둥을 지원하기 위한 '녹색보증'도 신설한다. 지원대상은 신재생에너지 발전사업을 영위하는 기업이거나 신재생에너지 산업 품목을 생산하는 기업 등이다. 총 1000억원 규모의 유동성(최대 95% 우대보증, 보증료율 0.2%포인트 이상 우대)을 공급할 계획이다.

녹색보증은 기후환경기술평가모형, 탄소가치평가모델 등을 활용해 신재생에너지 기술개발과 사업화 자금 등 운전·시설자금을 지원한다.

또 1250억원 규모의 '자동차상생 협약보증'을 마련했다. 100% 전액보증, 보증료율 0.3%포인트 감면 등을 통해 우대 지원한다. 대기업 협력업체 이외에 자동차부품업종을 영위하는 일반기업도 지원대상에 포함해 자동차부품산업 전반에 걸쳐 경영안정화를 위한 운전자금 등을 집중 공급할 계획이다.

이옥형 중기부 벤처혁신정책과장은 "이번 3차 추경을 통해 코로나19 위기 극복을 위한 유동성을 신속하게 공급하는 한편, 포스트 코로나를 대비한 비대면·디지털기업 보증, 그린 뉴딜의 주요 지원수단 중 하나인 녹색보증 등 중점 사업의 정책 성과가 빠르게 나타날 수 있도록 최선을 다할 계획이다"라고 말했다.

