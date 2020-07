SK가스, 복합충전소 '에코스테이션'1호점 오픈

[아시아경제 박소연 기자] SK가스가 친환경 복합충전소 '에코스테이션(Eco Station)' 운영을 시작한다.

SK가스는 인천 남동구에 위치한 SK행복충전 논현충전소 '에코스테이션' 1호점을 오픈했다고 16일 밝혔다. 기존 LPG충전에 수소 충전 기능을 더하고 프리미엄 셀프세차장 '워시홀릭파크'와 첨단 무인 CU편의점 등 복합시설을 확충한 새로운 충전소 모델이다.

회사는 에코스테이션을 수소·LPG차 등 친환경 자동차 시대를 선도하고 차를 중심으로 다양한 경험과 소통을 할 수 있는 일종의 복합문화공간으로 만들어갈 계획이라고 전했다. SK가스는 1호점 이용 운전자들의 만족도와 요구사항 등을 반영해 올해 2~3곳을 추가로 설치하고, 내년부터 본격적으로 확대해 나갈 예정이다.

인천논현충전소는 지난해 11월 현대자동차와 함께 인천시 최초의 수소충전소인 'H인천 수소충전소' 설비를 구축하면서 친환경 충전소로 변신했다. 현재 수소충전 방문 고객은 일 평균 40명 이상으로 꾸준히 증가해 인천 및 수도권 서부권역 수소차 운전자들의 편의성을 높이고 있다.

아울러, 최근 약 3100㎡ 규모의 프리미엄 셀프세차장 '워시홀릭파크'와 첨단무인 CU편의점 시설을 추가하면서 인천 지역 젊은 운전자들로부터 자동차 명소로 자리매김하고 있다.

SK가스 관계자는 "높아지는 고객의 눈높이에 맞춰 '에코스테이션'으로 변신한 논현충전소가 기존 LPG충전소의 이미지를 바꾸는 마중물이 될 것"이라며 "LPG 사용자규제 제한이 전면 폐지된 이후 넓어진 고객층을 위해 차별화된 다양한 서비스를 제공하며 그 영역을 더욱 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

