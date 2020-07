안동시 안기동부녀회의 이웃사랑 … "초복, 닭백숙으로 힘내세요"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 안동시는 안기동새마을부녀회(회장 유병주)가 초복을 하루 앞둔 15일 독거노인 및 불우이웃 100 가구에 '사랑의 닭' 100마리를 전달했다고 16일 밝혔다.

이날 닭 구입 비용은 새마을부녀회 기금사업 수익금으로 마련됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 이웃 간 교류가 뜸해진 요즘, 어르신들에게 존경과 사랑의 마음을 전하는 한편 불우이웃을 조금이라도 위로해 드리고자 이번 행사를 마련했다는 게 부녀회 측 설명이다.

안기동새마을부녀회는 다양한 봉사활동뿐만 아니라 자체 기금조성을 통해 관내 저소득 이웃들에게 지속적인 물품 후원을 해오고 있으며 나눔 문화 실천과 확산에 앞장서고 있다.

엄기원 안기동장은 "이번 봉사활동에 기꺼이 참여해 주시고 이웃사랑 실천에 앞장선 새마을부녀회에 감사드린다"면서 "앞으로도 뜻깊은 나눔 활동이 더욱 활성화 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

