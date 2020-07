창원시, 제조업 부흥 이끌 ‘창원인공지능연구센터’ 개소

한국전기연구원 창원본원에 설립 … 스마트제조혁신 선도

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 한국전기연구원(KERI)과 ‘KERI-워털루대 창원 인공지능연구센터’를 열고, 세계 최고를 자랑하는 캐나다 인공지능 기술을 지역 산업경제에 본격 도입한다고 15일 밝혔다.

시와 KERI는 이날 KERI 창원 본원에서 지역 관계기관 및 기업 관계자들이 참석한 가운데 ‘KERI-워털루대 창원인공지능연구센터’ 개소식을 개최했다.

AI 연구센터는 작년 11월 체결된 ‘창원시-KERI-워털루대 3자 MOU’의 후속 조치로 설립되는 AI 기반 첨단 제조혁신 전진기지다.

이번에 설립된 AI 연구센터를 통해 시와 KERI는 워털루대학과 협업해 선진 AI 기술을 시 전통 기계산업에 접목하는 ‘지능형 공장’ 구축에 앞장설 것으로 기대를 모으고 있다.

작년 말과 올해 초 KERI와 워털루대 연구팀은 관내 기업체를 합동 방문해 현장조사를 했으며, 2월 착수 회의를 거쳐 카스윈 등 창원에 있는 3개 기업에 지능형 공장을 구축하는 작업이 진행 중이다.

또한 지능형 공장은 제품의 생산과정에 IoT, AI, 빅데이터와 같은 첨단 기술을 적용해 최적의 업무 프로세스를 보장하는 제조업 특화 인프라다.

데이터 분석에 근거한 의사결정으로 기술적 병목현상을 제거해 생산성은 대폭 향상하고 불량률은 현저히 낮추는 등의 효과가 기대된다.

허성무 창원시장은 “올해 ‘제조 AI-Changwon 비전 선포식’을 개최했고, 전국 최초로 ‘인공지능 조례’를 제정하는 등 인공지능 혁신 기반을 마련하기 위해 큰 노력을 기울여 왔다”며 “창원인공지능연구센터가 지역경제에 활력을 불어넣고, 창원 시민의 삶을 향상하는 전진기지가 되기를 기대한다”고 전했다.

