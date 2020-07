여가부 "박원순 성추행 의혹 피해자 보호책 마련할 것"

[아시아경제 김효진 기자] 여성가족부가 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 피해자 보호대책을 마련하고 서울시의 성희롱 방지 조치에 대한 점검을 하겠다는 입장을 밝혔다.

여가부는 14일 보도자료를 통해 "고소인이 겪고 있을 정신적 충격과 어려움에 공감하며 안전한 일상생활로 복귀할 수 있도록 최대한의 노력을 다할 것"이라면서 "피해자 보호 원칙 등에 따라 필요한 대책을 마련해 나가겠다"고 했다.

여가부는 또 "현재 고소인은 인터넷상에서의 신분 노출 압박, 피해 상황에 대한 지나친 상세 묘사, 비방, 억측 등 '2차 피해'의 고통을 호소하고 있는 상황"이라면서 "이런 상황은 즉각 중단돼야 하며 이를 방지하기 위해 우리 사회가 같이 노력해 나가야 한다"고 강조했다.

여가부는 "관련 법령이 정하는 바에 따라 서울시의 성희롱 방지 조치에 대한 점검을 할 계획"이라면서 "재발방지대책을 수립ㆍ시행하도록 하고 여가부에 이를 제출하도록 요청할 계획"이라고 밝혔다.

여가부는 아울러 서울시가 요청하면 '성희롱ㆍ성폭력 근절 종합지원센터'를 통해 조직문화 개선을 위한 컨설팅을 지원한다는 방침이다.

