與 여성의원들 ‘박원순 의혹’ 사과…진상조사·당내 성비위 점검 촉구

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 여성의원들이 고(故) 박원순 시장의 성폭력 의혹에 대해 사과하며 서울시 차원의 진상조사와 당내 성비위 관련 긴급 점검을 촉구했다.

의원들은 14일 오후 성명서를 통해 “민주당 소속 광역단체장들의 불미스러운 사건으로 시정에 차질을 빚고 국민들께 큰 실망을 드린 데 대해 깊이 사과드린다”며 이같이 밝혔다.

이들은 “또다시 이런 일이 발생하지 않도록 당 차원의 성찰과 특단의 대책 마련을 위해 최선을 다하겠다”며 실효성 있는 조치 마련을 약속했다.

의원들은 민주당 소속 자치단체장을 포함하여 당내 모든 성비위 관련 긴급 일제 점검을 당에 촉구했다. 그러면서 “피해자가 안심하고 상담과 지원을 받을 수 있도록 시스템을 갖추고, 공공기관 내 성희롱·성추행 관련 예방·조사·구제·피해자 불이익 금지 제도화를 위한 입법도 추진하겠다. 고위 공직자의 젠더교육도 강화해 나가겠다”고 강조했다.

서울시 차원의 진상조사도 함께 요구했다. 의원들은 “피해 호소인이 "서울시에 도움을 요청했으나 묵인 당했다"고 하는 만큼 꼭 필요한 조치”라며 “서울시는 외부인사가 참여하는 ‘진상 조사 및 재발 방지 대책 위원회’를 꾸려야 한다. 피해 호소인에 대한 적극적인 보호 조치 또한 병행돼야 한다”고 촉구했다.

박 시장을 성추행 혐의로 고소한 피해 호소인을 향해선 “우선 피해 호소 여성이 느꼈을 고통에 깊은 위로의 마음을 전한다”며 “신상털기와 비방, 모욕과 위협이 있었던 것에 대해 강한 유감을 표한다. 더 이상 이 같은 일이 반복돼서는 안 된다”고 밝혔다.

