김종인 "박원순 신성화 상식 안맞아…수사상황 전달, 당 차원 규명"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 "고 박원순 서울시장을 신성화하는 더불어민주당의 태도는 상식에 맞지 않다"며 비판했다. 성추행 고발 수사상황이 고 박 시장에게 전달된 경로에 대해서는 당 차원의 규명을 하겠다고 밝혔다.

김 위원장은 14일 프레스클럽에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 "고 박 시장의 문제라고 하는 것은 일반 통념으로 이야기하면 이것저것 이야기할게 없다"며 이같이 말했다.

그는 "대통령 후보까지 야심을 가졌던 이가 죽음을 택했다는 것은 (이유가) 너무 분명하다. 변호사까지 했으니 자신의 명예에 대해 (책임을 지기 위해) 죽음을 택한 것"이라며 "그런데 그걸 '박원순의 공'이라며 신성화하는 민주당의 태도는 상식에 맞지 않다"고 지적했다.

김 위원장은 성추행 의혹 진상규명에 대해서는 "피해자를 생각한다 할 거 같으면 진상규명은 이뤄져야 하는것이 정상"이라면서도 "성추행 수사 사실이 유출된 것에 대한 조사는 통합당 차원에서도 간단한 문제가 아니"라고 말했다.

그는 "성추행 피해자가 경찰에 고소했는데 그 사실을 누가 고 박 시장에게 전달했나, 경찰이 그걸 전달했나 아니면 최근 (소문이) 도는 대로 경찰이 청와대에 전달해 고 박 시장에게 제공했나 하는 문제에 대한 해명이 명확하게 이뤄져야 한다"며 "그 과정을 명확하게 구분해야 경찰 수사권이나 검경 수사권 조정 등의 문제가 나왔을 적에 경찰이 그런 일을 해도 될 수 있는지 따질 수 있다"고 말했다.

이어 "청와대가 만약 경찰로부터 보고받고 고 박 시장에게 그런 사실을 전달해줬다면 청와대도 사실 고 박 시장의 인권 문제에 개입했다는 정황이 있는 것"이라며 "당에서도 명확하게 규명하겠다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr