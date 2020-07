정의당, 다시 민주당 2중대?…심상정 '조문 거부' 사과 후폭풍

심상정 "추모 감정 상처 드렸다면 대표로서 사과"

정의당 "박원순 조문도, 피해호소인 보호도 우리 입장"

진중권 "진보정치 세대교체 필요…젊은이들 감각 믿고 주도권 넘겨라"

류호정·장혜영 '조문 거부' 논란에 당원들 항의성 탈당

[아시아경제 한승곤 기자] 정의당이 故 박원순 전 서울시장 '조문 거부' 논란에 대해 14일 사과하면서 이를 둘러싼 또 다른 갈등이 불거지고 있다. 일부에서는 성범죄 의혹을 받는 박 전 시장 조문을 거부하는 것은 당연하다는 주장이 있는 반면, 박 시장의 업적을 두루 살펴 조문할 수 있다는 의견도 있다. 정의당 당원이었던 진중권 전 동양대 교수는 진보정치의 세대교체가 필요하다고 지적했다.

심상정 정의당 대표는 이날 당 소속 류호정·장혜영 의원이 박 시장 빈소에 조문하지 않겠다는 입장을 밝혀 논란이 불거진 것에 대해 "두 의원의 메시지가 유족분들과 시민의 추모 감정에 상처를 드렸다면 대표로서 진심으로 사과드린다"고 했다.

심 대표는 이날 오전 정의당 의원총회에서 "류호정, 장혜영 두 의원은 (박 시장 성추행 의혹 관련) 피해 호소인을 향한 2차 가해가 거세지는 것을 우려해서 피해 호소인에 대한 굳건한 연대의사 밝히는 쪽에 무게중심을 뒀다"면서 이같이 말했다.

그는 "정의당은 애도의 시간 동안 고인의 공적을 반추하며 저를 포함한 전·현직 의원들이 조문하고 명복을 빌었다"면서 "동시에 피해호소인에게 고통이 가중돼선 안 된다는 입장을 분명히 밝혔다"고 했다.

이어 "장례기간에 추모의 뜻을 표하는 것과 피해호소인에 대한 연대 의사를 밝히는 일이 서로 대립하지 않는다는 것이 저와 정의당 입장이었다"고 강조했다.

그러면서 "사회적 논란이 큰 만큼 당 내부에서도 논란이 크다. 정의당은 늘 사회 변화를 앞장서온 당인 만큼 당 내부에서의 격렬한 토론 역시 정의당이 단단해지고 성숙해지는 과정이라 생각한다"며 "저는 당대표로서 이번 논란이 당의 변화와 혁신과 성장의 계기가 될 수 있도록 이번 논란이 당내에 그치지 않고 우리 사회의 변화로 이어질 수 있도록 엄중한 책임을 가지고 당원들과 소통하고 토론하겠다"고 했다.

이어 "이제 진실과 연대의 시간이다. 피해 호소인의 아픔과 고통이 당사자의 절규로 끝나지 않도록 이제 우리 사회가 응답해야 할 것"이라며 "아울러 각 정당들에게 말씀드린다. 성폭력과 성희롱 2차 피해 방지법 제정을 시급히 촉구한다"고 목소리를 높였다.

그러나 이런 심 대표 사과를 놓고 잡음이 많다. 진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이분에 대해 가졌던 마지막 신뢰의 한 자락을 내다 버린다"라며 "민주당 2중대 하다가 팽당했을 때 이미 정치적 판단력에 한계를 드러냈다. 그 일이 있은 지 얼마나 됐다고 똑같은 오류를 반복한다"라고 지적했다.

이어 "진보정치에 세대교체가 필요하다. 젊은이들의 감각을 믿고 그들에게 당의 주도권을 넘기는 게 좋겠다"라고 거듭 비판의 목소리를 냈다.

진 전 교수의 비판이 이어지는 가운데 일반 시민들의 의견은 엇갈리고 있다.

정의당을 지지한다고 밝힌 30대 직장인 A 씨는 "과거 정의당이 민주당 2중대라는 비판에 시달렸다"면서 "겨우 이번 박 시장 조문 사태에 선명한 색깔을 드러냈다고 생각했는데, 다시 도로 민주당으로 돌아왔다"고 비판했다. 그는 "조문을 하는 이유는 (박원순의) 공을 높게 평가해서 성범죄 의혹을 받고 있어도 조문을 한다는 것인데, 범죄자가 과거 공이 많으면 용서가 되나, 고소인이 받을 상처는 누가 책임지나"라고 지적했다.

A 씨 지적과 같이 정의당은 지난해 '조국 전 법무부 장관 사태' 국면에서 사실상 더불어민주당과 같은 견해를 밝히며 조 전 장관을 두둔하다 '민주당 2중대'라는 비판을 받았다. 이 때문에 이번 박 시장 조문 논란을 계기로 '민주당 2중대' 꼬리표를 뗄 수 있을지 사람들의 관심이 쏠린 바 있다.

20대 후반 취업준비생은 "정의당이 보여준 모습은 '박원순 서울시장이니까 당연히 조문을 가야 한다'는 사람들의 생각에서 또 다른 생각할 것을 던져준 것은 긍정적이다"라면서 "무엇보다 피해자를 위한 선택과 결정이 정의당다웠다"라고 강조했다. 이어 "다만 심 대표가 사과를 하면서 민주당과 별 다를 바 없어졌다. 정의당인지 민주당인지 묻고 싶다"고 반문했다.

반면 심 대표 사과를 이해한다는 의견도 있다. 30대 직장인 B 씨는 "아직 수사 중인 상황에서 조문까지 거부하는 것을 너무 나간 것 같다는 느낌이 든다"면서 "박 시장이 실제 성추행을 한 것으로 드러나면 그때 비판 성명을 내도 될 것 같다"고 말했다.

또 다른 40대 직장인 C 씨도 "박원순 시장의 업적도 고려해야 한다고 생각한다"면서 "최소한 조문은 가는 게 맞다고 본다"고 강조했다.

앞서 지난 10일 류 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "저는 (박 시장을) 조문하지 않을 생각입니다."라고 말하며 피해 호소인을 지지한 바 있다.

또 같은 날 장 의원 역시 자신의 페이스북을 통해 "차마 아무 일도 없었다는 듯이 애도할 수 없다. 전례없이 행해져야 하는 것은 서울특별시장이 아니라 고위공직자들이 저지르는 위계에 의한 성폭력에 대한 철저한 진상파악이다."라며 피해 호소인을 위로했다.

두 의원이 박 시장을 성추행 혐의로 고소한 전직 비서를 향한 2차 가해를 우려해 조문하지 않겠다고 공개적으로 밝히면서 정의당 당원들은 항의성 탈당을 이어갔다.

당시 정의당 당원 게시판에는 "정의당 30년 지지 철회한다!","류호정 의원은 정의당 업보가 되었군요","공당으로서의 자격이 없습니다","내 인생의 첫 정당에서 탈당하며…" 등 비판적 의견이 쏟아졌다.

당원들의 탈당 행보에 진 전 교수는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "탈당, 말릴 필요 없다. 원래 민주당에 갈 사람들이 본의 아니게 정의당에 와 있었던 것뿐"이라며 "이참에 진보정당으로서 제 색깔을 뚜렷하게 하고, 진보 성향 당원을 새로 받아들여야 한다"고 주문하기도 했다.

논란이 커지자 정의당은 박 시장 조문 논란과 관련해 "박 시장 조문과 피해 호소인을 보호하는 두 가지 조치를 다 취하자, 이것이 공식 입장"이라고 밝힌 바 있다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr