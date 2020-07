메인비즈협회, '중소기업 인재 채용 활성화' 업무협약

한국전문대학교육협의회와 협력

[아시아경제 김대섭 기자] 한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회)는 한국전문대학교육협의회와 '중소기업 우수인재 육성 및 채용활성화'를 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이날 협약식은 서울 종로구 숭인동 메인비즈협회 사무실에서 열렸다. 두 기관은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 인한 비대면 경제의 급부상 등 급변하는 산업구조에 따른 인력수요 변화에 공감하고, 중소기업과 전문대학간 지속 가능한 양질의 우수 인재 육성 및 청년 채용 증대에 협력하기로 했다.

업무협약의 주요 내용은 ▲중소기업 인력양성 내실화 및 활성화 협력 ▲ 지역산업 기반의 중소기업과 전문대학간 협력모델 개발 및 확산 ▲청년디지털 일자리사업의 성공적 수행을 위한 우수인재 및 기업 발굴 ▲중소기업 애로기술 해결 지원 및 실용연구 협력 ▲중소기업과 전문대학의 동반성장 및 협력문화 조성 등이다.

석용찬 메인비즈협회 회장은 "최근 코로나19 사태로 청년 실업률이 10%를 넘는 등 청년 고용시장 불안한 가운데 메인비즈협회가 앞장서서 청년디지털일자리사업 등을 통해 우수한 전문대학 인력이 메인비즈기업으로 채용될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

