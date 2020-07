아·태지역 소비 성장…'수혜 기업에 투자하는 펀드' 나와

KB자사운용 'KB 아시아소비성장리더스 펀드' 출시

[아시아경제 금보령 기자] 아시아태평양지역의 소비 성장에 따른 수혜가 예상되는 기업에 투자하는 펀드가 나왔다.

KB자사운용은 'KB 아시아소비성장리더스 펀드'를 출시했다고 14일 밝혔다.

이 펀드는 일본을 제외한 아시아태평양지역 소비 성장 수혜 종목에 투자한다. 아시아태평양지역 경제는 소득과 소비 증가세를 보이며 빠르게 성장하고 있다. 특히 중국과 인도의 경우 경제성장률이 높다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2050년 아시아태평양지역 중산층 소비 비중이 전 세계의 50% 이상을 차지할 것으로 전망된다.

농산물, 음식료품 등은 물론 IT, 헬스케어, 부동산 등 광범위한 업종 및 아시아태평양지역의 매출 비중이 높은 글로벌 우량기업에도 투자한다. 섹터별 투자 비중은 경기소비재 37.9%, 필수소비재16.9%, 금융13.2%, IT 11.8% 등이다.

박인호 KB자산운용 리테일본부 상무는 "아시아태평양지역은 전 세계 인구의 절반 이상이 거주하는 지역으로 소득이 빠르게 늘어남에 따라 소비 환경에도 큰 변화가 있을 것으로 예상된다"며 "중국펀드의 성공적인 운용 경험과 다양한 외부 리서치 네트워크를 바탕으로 성장 잠재력이 높은 초우량 기업을 발굴해 투자할 예정"이라고 설명했다.

전일부터 KB증권을 통해 판매되고 있는 이 펀드는 외화자산에 대한 환헤지 전략은 수행하지 않는다. 납입금액의 1.0%를 선취하는 A형(연보수 1.625%), 0.5%를 선취하는 A-E형(연보수 1.275%·온라인전용), 선취수수료가 없는 C형(연보수 2.225%), C-E형(연보수 1.425%·온라인전용) 중에 선택해 가입할 수 있다.

