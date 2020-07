[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 13일 목동동로 81 해누리타운 3층 장난감도서관에서 반납된 장난감을 소독했다.

장난감도서관은 미취학 영유아들에게 장난감을 대여, 놀이시설을 제공해 부모와 아이가 함께 즐기고 공유하는 놀이 전용공간이다.

