조선대 ‘장애학생 취업준비 하계방학 특강’ 개최

대학일자리센터·장애학생지원센터 공동 진행

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터와 장애학생지원센터가 오는 20일부터 장애학생을 대상으로 하는 ‘장애학생 취업준비를 위한 하계방학 특강’을 공동 개최한다.

13일 조선대에 따르면 ‘장애학생 취업준비를 위한 하계방학 특강’은 장애학생들을 대학으로 진로·직업 탐색 및 직업 정보를 제공하고, 명확한 진로 방향성을 설계하도록 유도할 목적으로 마련됐다. 특강은 코로나19 사태에 따라 실시간 원격 화상강의로 진행된다.

특강에서는 진출 분야별로 ▲진로 목표 유형 취업 준비전략 소개 ▲강점 역량 및 개발 역량 탐색 ▲취업준비를 위한 대학생활 경력관리 방법 등을 학생들에게 전달해줄 예정이다.

조규선 조선대 장애학생지원센터장은 “기업들의 장애인 고용이 확대되고 있는 상황에서 기업 동향 파악과 장애대학생의 졸업 후 취업 사례 소개를 통해 장애대학생들의 취업 역량을 높일 수 있는 실용적인 기회가 될 수 있도록 준비했다”고 말했다.

윤오남 조선대 대학일자리센터장은 “저학년 때부터 취업을 목표로 장애대학생 특성에 맞춘 교육을 통해 준비된 인재로 만들어 취업 성공에 한 걸음 더 가까이 갈 수 있게 하는 것이 목표다”고 밝혔다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr