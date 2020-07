누적확진자 168명

속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 6명 추가돼 지난 12일 하루 동안 총 7명이 발생했다. 누적확진자는 168명이다.

13일 광주광역시에 따르면 추가 확진자 6명은 배드민턴 클럽 관련 2명, 해외유입 1명, 오치동 T WORLD 2명, 조사 중 1명으로 광주 163~168번으로 분류됐다.

