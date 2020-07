[특징주]이건홀딩스, 정부 그린 뉴딜 추진 소식에 강세

[아시아경제 유현석 기자] 이건홀딩스 이건홀딩스 039020 | 코스닥 증권정보 현재가 3,180 전일대비 125 등락률 +4.09% 거래량 1,027,531 전일가 3,055 2020.07.13 09:45 장중(20분지연) close 가 강세다. 정부 그린 뉴딜 정책에 따른 수혜 기대감이 영향을 끼친 것으로 보인다.

이건홀딩스는 13일 오전 9시47분 기준 전거래일 대비 3.76%(115원) 오른 3170원에 거래됐다.

문재인 대통령이 오는 14일 한국판 뉴딜의 종합 계획을 발표할 것으로 알려진 가운데 관련주들이 강세를 보이고 있다. 그린 뉴딜의 대표 사례로 그린리모델링이 포함되어 있어 관련사인 이건홀딩스가 주목 받고 있다.

그린리모델링은 국토교통부가 주관하는 노후 건축물의 에너지 성능 개선 지원 사업이다. 이건홀딩스 자회사 이건창호가 그린리모델링 사업자로 등록되어있다.

이건창호는 단열성능이 뛰어난 창호 기술을 인정받아 그린리모델링 사업자로 선정됐다. 이건창호가 개발한 ‘슈퍼 진공유리’는 단열성능을 인정받아 창호부문으로는 국내 최초로 독일 패시브하우스협회(PHI) 인증을 받았다.

이건홀딩스 관계자는 “올해부터 연면적 1000㎡ 이상 공공 건축물에 제로에너지건축 의무가 적용되는 가운데 그린리모델링 사업 등 건물의 에너지 효율을 높이는 방안이 관심을 받고 있다”며 “이번 정부 그린 뉴딜 정책으로 공공 건축물들에서 단열 성능이 뛰어난 제품들을 주목 할 것으로 보인다”고 밝혔다.

