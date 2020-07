코로나 심상찮다 … 2차 유행 대비 부산 범시민 대책회의

14일 오후 2시 시의회, 교육청, 공공기관, 경제·의료·문화·교통 등 총망라

환자발생 상황 기준 3단계 대응 … 1일 확진 5명 이내, 20명 이내, 20명 이상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 2차 대유행에 대비한 부산 범시민 대책회의가 열린다.

부산시는 코로나19가 장기화되고 2차 대유행 조짐까지 보이자 이에 대비하고 철저한 대응태세 구축을 위해 14일 오후 2시 부산지역 관계기관 등이 모두 참여하는 범시민 대책회의를 개최한다고 밝혔다.

이날 회의는 최근 수도권과 충청·전라권 집단 감염이 전국적 확산으로 이어질까 우려되는 상황 속에 코로나19 2차 대유행에 대비해 부산시, 시의회, 교육청 등 공공기관, 경제계, 의료계 등 관계기관을 비롯한 시민 모두가 방역의 주체가 돼 코로나 재확산 위기를 선제적으로 대응하자는 취지로 마련됐다.

환자 발생 상황을 기준으로 3단계 단계별 대응책을 마련하고, 기관 간 정보공유 등 유관기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 부산형 방역종합계획을 수립하자는 계획이다. 1단계는 1일 확진자 5명 이내, 2단계는 20명 이내, 3단계는 20명 이상 기준이다.

특히 시내버스, 지하철 등 대중교통과 학교, 해수욕장, 항만시설 등 감염확산이 우려되는 시설에 대해 교육청, 경찰청, 해양수산청 등 관계기관과 공동대응 체계를 구축하고, 의료기관과는 병상확보, 의료자원 총동원을 위해 신속한 정보공유를 통한 상시 협조체계를 구축할 방침이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “지금까지 부산은 시와 관계기관의 협력, 의료진의 헌신, 시민들의 자발적인 거리두기 실천으로 다른 지역에 비해 코로나 대응을 잘 해왔다는 평가를 받고 있다”며, “하지만 사태의 장기화로 모두가 힘든 상황 속에 코로나가 종식되는 마지막 순간까지 긴장의 끈을 놓지 말고 지역사회 모두가 힘을 모아야 한다”고 말했다.

