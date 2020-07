"갤럭시폴드2 8월 언팩에서 공개 안 된다"

IT 팁스터 맥스 웨인바흐 "폴드2, 출시 준비 아직…이통사 테스트 중"

"갤럭시 스토어에서도 노트20나 Z플립 5G 관련 사용자 테스트만 진행"

9월이나 10월 출시 가능성 높아…언팩에선 폴드2 티저만 공개 될 수도

[아시아경제 한진주 기자] 8월5일 개최되는 갤럭시 언팩에서 '갤럭시폴드2'가 공개되지 않을 것이라는 분석이 나왔다.

12일(현지시간) XDA디벨로퍼스 필진이자 IT 팁스터인 맥스 웨인바흐는 트위터를 통해 "갤럭시폴드2의 소프트웨어가 이번 언팩에서 공개될 준비가 되지 않았다"며 "하드웨어에 대한 언급도 거의 없다. 많은 지연이 있었던 것으로 추정된다"고 설명했다.

맥스 웨인바흐는 "갤럭시 스토어에서도 갤럭시노트20나 Z플립 5G 관련 사용자 테스트 내용만 표시된다. 폴드2에 대한 이통사 테스트가 이제 시작된 것으로 추정되며 발표할 수 있는 정보는 제로(0)일 것"이라고 말했다.

그는 삼성전자의 자체 앱마켓인 갤럭시 스토어에서도 갤럭시폴드 관련 단서들이 부족하다고 지적했다. 실제 기기로 추정되는 제품 동영상까지 등장한 갤럭시노트20와 비교해도 지금까지 갤럭시폴드2에 대해 공개된 정보는 극히 제한적이다.

언팩에 등장하더라도 제품 관련 일부 정보만 공개하는 티저 영상으로 모습을 비출 가능성이 있다. 그는 "펌웨어 일정상 9월이나 10월에 출시될 가능성이 있다"며 "현재 이동통신사 테스트 진행단계로 테스트 완료되기 전엔 출시를 기대해서는 안 된다"고 설명했다.

그는 "삼성은 확정된 가격이나 출시 파트너, 최종 소프트웨어 없이는 제품을 출시할 수 없다"며 "갤럭시S시리즈가 2월초~3월 초에 출시된 타임라인을 적용해볼 때 갤럭시폴드2는 9월초에 공개되고 10월 초에 출시될 것"이라고 밝혔다.

맥스 웨인바흐는 "언팩 행사 갤럭시폴드2를 언급하지 않을 가능성은 60%이며 발표하지 않을 가능성은 100%라고 확신한다"고 했다.

갤럭시폴드2는 갤럭시폴드의 후속 폴더블 스마트폰으로 가로로 여닫는 디자인이다. 메인 디스플레이가 7.7인치로 전작보다 더 커지고 노치 대신 펀치홀 방식으로 전면 카메라 디자인이 바뀔 것으로 예상된다. 배터리는 4500mAh, 디스플레이 주사율은 120Hz, 스냅드래곤 865+ 칩셋을 탑재할 가능성이 높다.

