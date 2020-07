LG 프라엘 더마 마스크, ‘LED 마스크 예비안전기준’ 업계 첫 통과

[아시아경제 이기민 기자] LG 프라엘 더마 LED 마스크가 업계 최초로 ‘비의료용 LED 마스크 형태 제품 예비안전기준’ 시험을 통과했다고 LG전자는 13일 밝혔다.

LG전자는 더마 LED 마스크가 ▲외장 상한온도 ▲광생물학적 안전성 ▲안전장치 구비 ▲표시사항 표기 등 예비안전기준이 정한 시험항목을 모두 통과했다고 설명했다. 시험은 산업통상자원부 산하 시험기관 한국산업기술시험원(KTL)이 진행했다.

현재 판매되고 있는 LED 마스크 중 산자부와 식품의약품안전처가 공고한 안전기준을 통과한 제품은 더마 LED 마스크가 처음이다.

이번 시험 통과에 앞서 더마 LED 마스크는 국내 판매중인 LED 마스크 가운데 처음으로 미국 식품의약국(FDA)에서 가정용 의료기기 수준에 해당하는 Class II 인가(Cleared)를 받은 바 있다.

임상 검증을 통해 국내외 의료 전문기관 모두에서 제품 효능과 안전성을 인정받기도 했다. LG전자는 지난 4월부터 현직 교수진과 전문의들로 구성된 LG 프라엘 피부 과학 자문단도 운영하고 있다.

오상준 LG전자 홈뷰티사업담당은 “고객이 제품을 안심하고 사용할 수 있도록 효능과 안전성을 강화하며 프리미엄 홈 뷰티기기 시장을 지속 선도할 것”이라고 말했다.

