[아시아경제 송승윤 기자]고(故) 박원순 시장의 운구 차량이 13일 오전 7시20분께 빈소인 서울대병원 장례식장을 출발했다.

박 시장의 영결식은 이날 오전 8시30분부터 서울시청 다목적홀에서 온라인으로 진행된다. 영결식은 서울시와 tbs 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

영결식 현장에는 유족과 시·도지사, 민주당 지도부, 서울시 간부, 시민사회 대표자 등 100여명의 제한된 인원만 참석할 예정이다.

장례위는 영결식을 마친 뒤 박 시장의 시신을 서울추모공원에서 화장한다. 이후에는 고향인 경남 창녕으로 옮겨 매장할 방침이다.

