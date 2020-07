경기소방, 시·군 CCTV도 한 눈에 확인한다…전국 최초

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 도내 시ㆍ군별로 관리하는 방범용 CCTV를 119상황실을 통해 종합 관리하는 시스템을 구축했다.

경기소방본부는 119 상황실 지휘ㆍ통제력 강화를 위해 전국 시ㆍ도 소방본부 최초로 지난해 8월부터 추진한 '재난영상 통합 관제센터 구축 사업'을 최근 마무리하고 본격 가동에 들어갔다고 13일 밝혔다.

경기소방본부는 현재 수원, 용인 등 도내 7개 지방자치단체 CCTV를 통합 관리하고 있다. 경기소방본부는 오는 9월 파주 등 5개 지자체로 확대하고, 이어 내년 상반기 안양 등 8개 지자체를 추가 통합 관리시스템에 포함시키기로 했다.

경기소방본부는 나아가 경찰청, 한국도로공사, 교통정보센터 등 관계기관과도 CCTV를 추가 연계하는 방안도 추진한다.

경기소방본부의 재난영상 통합관제센터는 각종 영상정보와 소방정보를 지리정보시스템(GIS)으로 통합한 지휘ㆍ작전용 종합상황판이다.

경기소방본부 관계자는 "방범용으로만 활용되던 지자체 CCTV를 재난용으로까지 확대하고자 하는 발상에서 시작해 사업을 추진하게 됐다"라며 "경기도소방과 시ㆍ군 간 CCTV 시스템 연계 및 재난정보 공유로 재난 예방과 대응 업무 협업 기반을 구축했다는 데 큰 의미가 있다"고 설명했다.

