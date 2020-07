박원순 빈소 사흘째 조문행렬…조정래·정경두·김동연 등 조문

[아시아경제 전진영 기자] 박원순 서울시장의 장례 사흘째인 12일 빈소가 있는 서울 종로구 연건동 서울대병원 장례식장에는 여전히 조문객들의 발길이 이어졌다.

오전 10시부터 시작된 이날 조문에는 임종석 대통령 외교안보특보, 박용만 대한상공회의소 회장, 최영애 국가인권위원장, 고건 전 총리 등이 방문했다.

이어 오후 12시 30분부터 입관식이 진행됐다. 입관식은 전날 귀국한 아들 박주신씨와 유족들이 있는 자리에서 약 50분 동안 진행됐다. 입관식이 끝난 뒤에는 조문객이 부쩍 늘었다. 소설가 조정래씨, 김동연 전 경제부총리, 정경두 국방부 장관, 김영록 전남도지사, 박능후 보건복지부 장관, 김연명 청와대 사회수석 등이 빈소를 찾았다.

더불어민주당에서는 안규백·최재성·우원식 의원 등이 조문했다. 야권에서는 정양석 미래통합당 백서제작특별위원회 위원장, 김병준 전 통합당 비상대책위원장 등이 빈소를 방문했다.

비가 내리는 궂은 날씨에도 불구하고 조문 행렬은 빈소 밖까지 길게 늘어섰다. 조정래 작가는 이날 조문을 마치고 취재진과 만나 “고인과 뜻이 같아 참여연대부터 함께 했다”며 “허망하게 떠나서 애석하고 안타깝고 원통하다. 명복을 빈다”고 말했다.

김동연 전 경제부총리도 “부총리로 있을 적에 서울시나 정부정책에 대해서 많은 대화를 나눴었다”며 “지방자치나 지방분권문제에 관심이 많으셔서 저랑 줄곧 소통하고 대화하셨기 때문에 오늘 명복을 빌고 가족들을 위로하러 왔다”고 밝혔다.

정경두 국방장관은 “국정을 같이 논하면서 국가발전에 같이 기여하셨던 분이 갑자기 안타까운 일을 당해 마음이 많이 아프다. 좋은 곳으로 잘 가실 수 있도록 빌었다”고 했다.

통합당 지도부는 "피해자에 대한 2차 가해가 우려된다"며 공식 조문을 하지 않고 있지만 개인적으로 친분이 있는 의원들은 빈소를 찾았다.

이날 김병준 전 통합당 비상대책위원장은 조문을 마친 뒤 취재진들에게 “모든 죽음은 나름대로의 의미가 있다. 죽음 앞에서는 일단 모자를 벗는 것의 예의”라면서 “사회 분열구조가 심하고 어떤 진영논리들이 앞서다보니 옳고 그름에 관한 문제가 자꾸 묻혀버린다. 이런 일이 우리 사회에서 끝이었으면 좋겠다”고 강조했다.

정양석 통합당 백서제작특별위원회 위원장도 “박 시장과는 지역행사 때 만나는 등 개인적인 인연이 있다. 가시는 길이니 (조문하는 것이) 인간적으로 도리인 것 같아서 왔다”고 말했다.

박 시장 장례위원회는 이날 브리핑을 통해 13일 오전 7시 30분 발인을 마치고 서울시청으로 이동해 오전 8시 30분부터 시청 다목적홀에서 온라인 영결식을 진행한다고 발표했다. 영결식을 마친 뒤 박 시장의 시신을 서울 추모공원에서 화장하고 선영이 있는 경남 창녕으로 옮겨 안장할 예정이다.

현재 서울대병원 장례식장에 마련된 빈소에는 박 시장의 지인이나 가족의 조문만 이뤄지고 있으며, 취재진이나 일반 시민의 조문은 허용하지 않고 있다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr