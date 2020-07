싹쓰리 커버 곡 '여름 안에서' 각종 음원차트 1위…공식 데뷔 앞두고 관심 ↑

[아시아경제 박희은 인턴기자] MBC '놀면 뭐하니?'의 프로젝트 여름 댄스 혼성 그룹인 싹쓰리의 유두래곤(유재석), 린다G(이효리), 비룡(비) 그리고 객원 멤버 광희가 참여한 커버 곡 '여름 안에서' 음원이 공개 직후 각종 음원 차트 1위를 기록했다.

싹쓰리의 커버 곡 '여름 안에서'는 지난 11일 오후 6시 멜론을 포함한 모든 음원 사이트와 모바일 앱을 통해 공식 발매됐다.

발매 이후 싹쓰리의 커버 곡 '여름 안에서'는 음원 차트 최상위권(벅스 차트 실시간 1위, 지니 차트 실시간 1위)를 기록하며 싹쓰리의 화제성을 입증했다.

싹쓰리는 유재석의 부캐 '유두래곤', 이효리의 부캐 '린다G'의, 이효리의 부캐 '비룡'이 뭉친 프로젝트 혼성그룹으로 25일 공식 데뷔를 앞두고 있다.

이들은 공식 데뷔에 앞서 듀스의 '여름 안에서'를 싹쓰리만의 느낌으로 재해석했다. 커버 곡에는 최근 뉴트로 아이돌로 떠오른 박문치가 편곡을, 광희가 객원 멤버로 함께 참여해 곡의 신선함을 더했다.

이에 오는 25일 본격 데뷔하는 싹쓰리의 향후 활동에도 관심이 쏠리고 있다.

싹쓰리의 데뷔 과정은 MBC '놀면 뭐하니?'를 통해 확인할 수 있다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr