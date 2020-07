뉴욕증시, 코로나19 치료제·백신 기대에 강세 마감

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 치료제 및 백신 기대에 힘입어 상승했다.

10일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 369.21포인트(1.44%) 상승한 2만6075.30에 S&P 500 지수는 32.99포인트(1.05%) 오른 3185.04에, 나스닥 지수는 69.69포인트(0.66%) 상승한 1만617.44에 장을 마감했다. 나스닥은 사상 최고치를 또다시 바꿨다.

코로나19 치료제와 백신에 대한 희소식이 시장 상승을 주도했다. 길리어드 사이언스는 치료제 렘데시비르가 코로나19 환자의 사망률을 통상적 치료법과 비교해 60% 이상 줄인다는 연구 결과를 내놨다. 화이자와 함께 코로나19 백신을 개발 중인 바이오엔테크의 위구르 사힌 최고경영자(CEO)는 월스트리트저널과 인터뷰에서 올해 말까지 규제 당국에 백신 허가를 신청할 준비가 될 것이라고 예고했다.

이날 발표된 경제 지표는 기대에 못미쳤다. 미 노동부는 6월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.2% 하락했다고 발표했다. 이는 다우존스 집계 예상치 0.4% 상승에 못미치는 결과다.

로버트 카플란 댈러스 연방준비은행 총재는 당분간 물가 상승 압력이 나타나지는 않을 것이라며 실업 보험 혜택 등 추가 재정지원이 필요한 상황이라고 주장했다

8월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 배럴당 2.4%(0.93달러) 오른 40.55달러에 거래를 마쳤다. 8월 인도분 금은 온스당 0.1%(1.90달러) 내린 1801.90달러에 마감됐다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr