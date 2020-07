순천시의회, 제244회 임시회 개회

2020 업무추진상황 보고 실시

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] ‘시민과 동행하는 따뜻한 의회’를 새로운 슬로건으로 내건 제8대 후반기 순천시의회(의장 허유인)가 10일 제244회 임시회를 열고 후반기 첫 회기 일정을 시작했다.

개회에 앞서 후반기 순천시의회를 이끌어 갈 허유인 의장의 취임식을 했다. 이번 취임식은 최근 코로나19 지역사회 확산으로 인해 축하 꽃다발 전달과 취임사 낭독 등 10분간 약식으로 진행됐다.

10일부터 오는 17일까지 8일간 진행될 이번 임시회는 2020 업무추진상황 보고와 ‘순천시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례 전부개정조례안’을 비롯한 20건의 조례안 및 일반안건에 대한 심사가 이뤄질 예정이다.

허유인 의장은 개회사를 통해 “순천시의회는 언제든지 열린 자세로 시민과 소통하고 동행하는 따뜻한 의회로 거듭나겠다”면서 “시정에 대한 합리적인 감시와 견제, 생산적인 대안 제시와 협력을 통해 순천시 발전과 순천시민의 행복을 위해 헌신하고 봉사하겠다”고 다짐했다.

한편 순천시의회는 제243회 임시회를 통해 향후 2년간 의회를 이끌 의장단으로 허유인 의장, 박계수 부의장을 비롯해, 이영란 의회운영위원장, 유영갑 행정자치위원장, 남정옥 문화경제위원장, 김미연 도시건설위원장을 선출했다.

