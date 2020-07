동문건설, 광양 와우지구 '동문굿모닝힐 맘시티' 7월 분양

[아시아경제 이춘희 기자] 동문건설은 전남 광양시 마동 와우지구 A1블록 '광양 동문굿모닝힐 맘시티'를 이달 분양한다고 밝혔다.

이 단지는 지하 2층~지상 27층, 15개동, 1114가구 규모 대단지 아파트로 전 가구가 84㎡(전용면적) 단일 면적으로 공급된다.

단지가 들어서는 와우지구는 광양시가 체계적 도시개발과 도시경쟁력 확보를 위해 63만6550㎡ 부지에 3703가구(1만명) 규모로 조성되는 도시개발사업지구다. 포스코 광양제철소와 광양·여수 국가산업단지의 배후 주거지로 계획됐다.

이 중 광양 동문굿모닝힐 맘시티가 들어서는 A1블록은 단지 뒤로 가야산이 펼쳐져 있고 앞에는 남해바다가 자리잡은 '배산임해' 지형이다. 와우생태호수공원, 백운 그린랜드공원, 마동체육공원 등이 가까워 쾌적한 주거환경을 갖췄다.

교통 면에서는 이순신대교와 남해고속도로를 이용해 여수, 순천 등 광역 이동이 편리하다. 단지 주변에 초등학교가 들어설 예정이고 인근에는 대형마트, 영화관, 병원 등이 있다.

포스코 광양제철소와 신금일반산단, 광양국가산단, 성황일반산당 등이 가까워 뺴어난 직주근접성도 갖췄다.

동문건설은 남향 위주의 동 배치를 통해 조망 확보는 물론 일조량과 통풍도 확보했다. 일부 가구를 제외하고 4베이 구조를 통해 개방감도 갖췄다.

주차장은 상가용 제외 지하 100%로 조성하고 광폭 설계로 넉넉한 주차공간을 확보했다. 피트니스센터, GX룸, 골프연습장 등의 커뮤니티시설과 남·여 사우나, 키즈룸, 작은 도서관 등도 조성된다.

분양 관계자는 "광양시는 평균 연령이 40.8세로 전남에서 가장 젊고 소득 수준이 매우 높은 곳이지만 20년 넘은 노후아파트의 비율이 50%를 넘고 대단지 아파트도 거의 없었다"며 "1114가구의 광양 동문굿모닝힐 맘시티에도 4베이 중심의 평면설계와 풍부한 조경, 녹지시설, 풍부한 커뮤니티 시설 등은 물론 맘스 관련 특화 시설을 도입할 예정"이라고 말했다.

견본주택은 광양시 중마중앙로에 들어설 예정으로 개관 전까지는 중마로에서 홍보관을 운영한다. 입주 예정은 2023년 1월이다.

