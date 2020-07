중앙오션, 신속진단키트 개발사 비바이오와 상품 공급 계약 체결

[아시아경제 구은모 기자] 코스닥 상장사 중앙오션 중앙오션 054180 | 코스닥 증권정보 현재가 1,375 전일대비 20 등락률 +1.48% 거래량 1,335,884 전일가 1,355 2020.07.10 14:40 장중(20분지연) close 이 10일 100% 자회사인 중앙비디에스홀딩스의 사명을 중앙글로웍스로 변경하고 의료기기 유통 시장에 본격 진출한다고 밝혔다. 중앙글로웍스는 최근 관심이 커진 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신속진단키트를 포함해 국내외 우수한 의료기기 및 헬스케어 솔루션을 발굴해 판매할 계획이다.

중앙오션은 의료기기 유통 부문 진출의 첫 걸음으로 의료기기 개발사인 비바이오와 10억원 규모의 코로나19 신속진단키트 공급 계약을 체결했다. 이번 계약을 통해 중앙오션이 공급받은 제품은 중앙글로웍스를 통해 유통된다.

또한 중앙글로웍스는 비바이오의 신속진단키트에 대한 판권을 확보했다. 중앙글로웍스는 비바이오와 파트너십을 맺고 비바이오가 생산하는 신속진단키트의 국내외 공동 판매 권한을 갖췄다.

중앙글로웍스는 현재 유럽 및 중동 바이어의 샘플 요청에 대응 중이며, 공급 계약을 추진 중인 것으로 알려졌다. 중앙글로웍스는 이번 파트너십으로 신속진단키트에 대한 공급권 확보와 동시에 PCR 진단키트 부문까지 제품 포트폴리오를 확대할 예정이다.

중앙오션 관계자는 “향후 중앙글로웍스는 의료 부문 유통 플랫폼 구축을, 중앙오션은 자금 조달을, 비바이오 등의 협력업체는 제품 생산과 신제품 개발을 담당함으로써 시너지 효과를 극대화할 것”이라고 밝혔다.

비바이오는 체외진단장비 개발, 설비제작, 원부자재 공급 및 기술이전을 주요 사업으로 진행하는 의료기기 전문 개발사다. 혈당측정기 생산업체로서 창업 초기부터 국내 시장이 아닌 기술을 수출해 좋은 성과를 올린 바 있다.

비바이오는 3월 신속진단키트 개발 및 생산 설비 구축을 완료했으며, 임상시험 실시, 식약처 제품 등록, 5월 유럽 제품 등록(CE)하는 등 해외 시장 진출 준비를 맞췄다. 현재 월 150만 키트를 생산할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr