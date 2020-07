손학규 "무겁고 침통한 마음…시민운동 획을 그으신 분"

[아시아경제 박철응 기자, 전진영 기자] 손학규 전 의원이 10일 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 고(故) 박원순 서울시장 빈소에서 조문한 후 기자들과 만나 "어제 소식을 들은 이래로 마음이 무겁고 침통한 마음을 금할 수 없다"고 심경을 밝혔다.

손 전 의원은 "참 좋고 훌륭한 분이었는데 대단히 안타깝다. 영국 유학을 마치고 돌아왔을 때 조형래 변호사가 훌륭한 분이라고 소개를 해줘서 그 때부터 알고 지냈다"며 고인과의 인연을 소개했다.

그는 이어 고인에 대해 "아주 훌륭한 분"이라며 "시민운동 참여연대, 아름다운 가게, 우리나라 시민운동의 새로운 획을 그으신 분, 시정과 행정에도 그런 시민정신, 세계적인 우수 사례를 접목시키려 했던 훌륭한 행정가"라고 말했다.

손 전 의원은 또 "조형래 기념관을 만드는 것을 추진 중이라 만나볼 생각을 하고 있었다"고 말했다.

