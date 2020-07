코람코에너지플러스리츠, 8월 코스피시장 상장 확정

[아시아경제 구은모 기자] 코람코에너지플러스리츠가 다음달 코스피시장 상장을 확정했다.

코람코에너지플러스리츠는 10일 증권신고서의 효력이 발생해 8월 코스피시장 상장이 확정됐다고 밝혔다. 코람코에너지플러스리츠는 코람코자산신탁이 운용하는 국내 최초 주유소 기반 리츠(REITs)로 SK네트웍스로부터 인수한 전국 187곳의 직영주유소를 기초자산으로 운용해 투자자에게 공모가 기준 연 6% 초중반대의 배당을 목표로 한다.

코람코에너지플러스리츠는 우선 주유소의 원활한 운영을 위해 국내 시장점유율 2위 현대오일뱅크를 임차인으로 맞아 최소 10년간의 장기임대차계약을 맺어 안정적인 수익구조를 만들었다. 또한 수익 다각화를 위해 주 임차인인 현대오일뱅크 외에 차량정비소, 편의점, 드라이브 스루 음식점 등을 추가 유치해 부가수익도 확보했다.

코람코에너지플러스리츠는 지속적인 사업 확장을 위해 주요 주유소 부지를 ‘모빌리티-리테일 플랫폼(Mobility Retail Platform)’으로 설정하고 주유소-오피스-리테일-지역물류거점 등으로 활용도를 높여 다양한 부가 수익을 창출한다는 계획이다. 부가수익 확대 및 주유소 개별개발, 자산매각 등에 따른 추가이익 발생 시 목표 배당 외의 추가 배당도 기대할 수 있는 구조다.

코람코에너지플러스리츠를 운용할 코람코자산신탁은 국내 민간 리츠부문에서 19년간 1위를 수성하고 있는 부동산금융 전문기업으로 총 49개의 리츠를 설립해 운영했다.

윤장호 코람코자산신탁 본부장은 “안정된 임대수익의 기반 위에 지역 거점 주유소를 활용한 모빌리티 리테일 플랫폼으로 비즈니스 확장이 가능한 리츠”라며 “수익성을 바탕으로 향후 지속적인 주유소 추가 매입을 통해 성장성이란 두 개의 엔진으로 투자자들의 수익 극대화를 위해 노력하겠다”고 말했다.

코람코에너지플러스리츠는 오는 28~30일 기관 수요예측과 다음달 5~7일 일반투자자 청약을 거쳐 다음달 31일 코스피시장에 상장된다. 상장주관사는 NH투자증권이다.

